Parachèvement des travaux de réinstallation du gazoduc au niveau de la plage de Radès

Les travaux de réinstallation du gazoduc à haute pression au niveau de la plage de Radès (Gouvernorat de Ben Arous) ont été parachevés, après que le dispositif ait subi l’action de l’érosion marine. Le chantier des travaux, d’une durée de cinq mois, a consisté au détournement de la trajectoire du gazoduc long de 700 mètre et qui passe à une profondeur de quatre mètres sous la plage de Radès, a expliqué dans une déclaration à la TAP, le directeur général de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), Slah Chtioui. » Il y avait impératif d’une intervention urgente sur le gazoduc, unique pourvoyeur du pays, notamment suite à l’apparition de blocs de ciment d’un mètre et demi de profondeur à la surface de l’eau, et après le constat de sérieux frottements de surface causés par les bateaux de pêche sur ce pipeline à la capacité de 75 bar « , a souligné Chtioui.

