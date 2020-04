Parachèvement du programme de vaccination en milieu scolaire

La directrice de la médecine scolaire Ahlem Gzara a indiqué jeudi que le calendrier national de vaccination scolaire dans les établissements scolaires publics et privés a été parachevé au cours du mois de janvier et février 2020 avant la décision de confinement sanitaire général.

Elle a souligné dans une déclaration à l’agence TAP que la vaccination des élèves en milieu scolaire a été effectuée normalement comme les années précédentes, avant les vacances scolaires du deuxième trimestre.

” Les élèves de la première année du cycle primaire ont été vaccinés contre l’hépatite virale type A , a-t-elle déclaré, signalant qu’un rappel de vaccination a été effectué pour tous les élèves de la deuxième année primaires dont notamment le tétanos, la diphtérie et la coqueluche .

De son coté, la chargée de mission au ministère de la santé Rafla Dallagi a déclaré à l’agence TAP que le calendrier national de vaccination en Tunisie n’a subi aucun changement affirmant que la vaccination des nourrissons de la tranche entre 0 a 18 mois est menée selon les besoins et les cas.

Elle a affirmé que des changements peuvent s’opérer sur les rendez -vous des bénéficiaires de vaccins pour éviter l’encombrement , en prévention du nouveau coronavirus, ajoutant que cette opération sera organisée selon la nouvelle conjoncture liée à la pandémie.

” Les femmes enceintes seront vaccinées selon un planning établi par les services de vaccination et la vaccination du nourrisson sera reportée en cas d’oubli par la famille ou d’empêchement, à la premiere opération de vaccination après ce retard”, a-t-elle assuré.