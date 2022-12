Paris, toujours première destination touristique mondiale

Pour la deuxième année consécutive, Paris est en tête du classement des destinations touristiques mondiales réalisé par la société d’études de marché britannique Euromonitor et relayé cette semaine par CNN, devant Dubaï et Amsterdam, qui complètent le podium. Chaque année, son rapport annuel compare l’attractivité de 100 villes du monde entier à travers six catégories : la politique et les performances touristiques, la durabilité, les infrastructures, la santé et la sécurité et les performances économiques.

Avant la crise du Covid-19, lorsqu’Euromonitor classait les principales destinations en fonction du nombre d’arrivées internationales, le classement était dominé par les villes asiatiques, avec Hong Kong et Bangkok en tête. Mais depuis, le Vieux continent a tiré son épingle du jeu. Au total, 40 des 100 villes les plus visitées au monde étaient, cette année, européennes, faisant de l’Europe la première destination touristique mondiale.

Outre les capitales française et néerlandaise, Madrid, Rome, Londres, Munich, Berlin et Barcelone figurent dans le top 10, devant New York, en 10e position. L’Italie, l’Espagne et la Grèce sont les trois pays européens possédant le plus de villes dans le classement, avec six villes italiennes, cinq espagnoles et quatre grecques.

« Bien que 2022 ait été une année positive pour le secteur du voyage, la route vers un rétablissement complet post-pandémie est longue, et le soutien des gouvernements reste essentiel dans toutes les régions », prévient toutefois Euromonitor, soulignant l’inflation, la détérioration des conditions économiques et la guerre en Ukraine.