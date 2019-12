Parlement: Démission de deux députés de la Coalition Al Karama

Les deux députés de l’Assemblée des représentants du peuple, de la coalition Al Karama, Rached Khiari et Miled Ben Daly, ont annoncé leur démission de la coalition jeudi, sans préciser les raisons.

“J’ai présenté ainsi que mon collègue nos démission du bloc Al Karama auprès du bureau du parlement aujourd’hui”, a déclaré Khiari à l’agence TAP sans autre précision.

Khiari avait annoncé jeudi soir sur son compte facebook qu’il ne fait plus partie d’aucun bloc parlementaire et préfère taire les raisons de sa démission, tout en souhaitant à ses ex-camarades beaucoup de chance et de réussite.

Rached Khiari avait été élu de la circonscription de Manouba aux dernières législatives, dans la liste de la coalition A Karama, rappelle-t-on.

L’agence TAP n’a pu joindre l’autre député de la coalition Miled Ben Daly, de la circonscription de Sousse, ni Seifeddine Makhlouf, président du bloc Al Karama, pour obtenir plus de précision sur ces deux défections.

La Coalition Al Karama qui compte 21 députés est le quatrième plus grand groupe au Parlement derrière Annahdha, le courant démocrate et Qalb Tounes.

Selon des rapports de presse, les raisons des deux démissions seraient motivées par des divergences sur la présidence et la composition de la commission des énergies du parlement, un dossier qui a été le cheval de bataille de la coalition durant la campagne électorale.