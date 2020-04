Parlement: Poursuite de l’examen, en commission, du projet de loi n°17-2019

La commission des finances, de la planification et du développement à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a tenu, lundi, une réunion à distance consacrée à la poursuite de l’examen du projet de loi n°17-2019 et l’adoption de rapports de prêts.

Il s’agit des rapports de la commission sur le projet de loi portant approbation de l’accord de garantie conclu à Tunis le 30 janvier 2020 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) est relatif à l’accord de prêt conclu entre la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) et la dite banque pour contribuer au financement du secteur énergétique.

Le deuxième projet de loi porte approbation de l’accord de prêt conclu le 6 novembre 2019 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de développement, pour contribuer au financement du projet de développement et de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan (PDPFA-GZ).

La commission a aussi examiné le projet de loi portant approbation de l’accord de garantie à première demande conclu le 17 décembre 2019 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de développement relatif à l’accord de prêt conclu entre cette banque et la Banque d’Habitat pour mettre une ligne de financement en faveur des PME exerçants dans des secteurs de la santé, de l’habitat social, de l’industrie et des énergies renouvelables.

La commission a adopté ces rapports à l’unanimité.

La commission a également examiné le projet de loi portant approbation de l’accord des prêts conclu à Tunis,le 12 décembre 2018 entre la République Tunisienne et l’Institution allemande de crédit pour la reconstruction, pour le financement d’un programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau/ deuxième étape.