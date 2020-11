Partenariat en vue entre ces deux ministères

Les ministères du Transport et de l’Agriculture ont décidé de conclure deux accords de partenariat entre la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) et l’Office National des Céréales pour accélérer le rythme du Transport des céréales à bord du train avant la fin de l’année courante.Le ministre du Transport, Moez Chakchouk et la ministre de l’Agriculture, Akissa Bahri ont appelé lors d’une réunion tenue mercredi 11 novembre, à œuvrer pour signer l’accord de partenariat entre la Compagnie Tunisienne de la Navigation et l’Office des céréales pour assurer une partie des importations de céréales, selon un communique publié par le ministère du Transport sur sa page » Facebook « .Les deux parties ont souligné la portée de l’exploitation des rails dans le transport des céréales compte tenue de la rentabilité et du coût réduit du transport, outre sa contribution à alléger la pression sur les routes, et partant à assurer la sécurité routière.Les participants à cette réunion ont passé en revue les domaines de coopération et de complémentarité entre les deux départements notamment en matière d’exportation des produits agricoles et d’approvisionnement en produits stratégiques.

- Publicité-