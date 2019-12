Partenariat entre le ministère de l’Agriculture et la municipalité de l’Ariana

Une convention cadre de partenariat visant à préserver l’environnement a été signée, lundi matin, à Tunis, entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la municipalité de l’Ariana.

Cette convention prévoit de mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de sauvegarder et embellir la ville de l’Ariana, notamment, à travers l’aménagement d’espaces verts, indique un communiqué publié par le ministère de l’Agriculture.

La convention a été signée, par le ministre de l’Agriculture, des Ressource hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb et le maire de l’Ariana, Fadhel Moussa.

En vertu de cet accord, le ministère de l’Agriculture s’engage à réhabiliter les ronds-points et les entrées de ville, planter des arbres d’ornement et fournir la main-d’œuvre nécessaire afin d’aménager les espaces verts.

Les services techniques du ministères offriront, quant à eux, l’encadrement nécessaire aux agents de la police dans les domaines de la protection de la biodiversité, précise le communiqué.

Le ministère veillera également, à protéger les forêts relevant du domaine public municipal, notamment, à travers la lutte contre les incendies et les maladies.

En vertu de cet accord, des centres de formation agricole seront mis à la disposition de la municipalité afin de former les agents chargés de jardinage.

La municipalité de l’Ariana s’engage, de son côté, à offrir l’encadrement et la coopération technique, en matière de production des plantes d’ornement, au profit des pépiniéristes forestiers.

Elle œuvrera aussi à soutenir les efforts du ministère de l’Agriculture en matière de lutte contre le charançon rouge touchant les palmiers et de faire face aux agressions contre les forêts et les eaux relevant du domaine publics.

D’autres conventions ont été conclues entre le ministère de l’Agriculture et plusieurs autres municipalités.