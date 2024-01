Partenariat entre ministères de la femme et de l’agriculture sur l’autonomisation

Une convention de partenariat a été signée vendredi entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa et le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmonem Belati sur le renforcement de l’autonomisation économique des familles et des filles dans le secteur de l’agriculture.

Cette convention a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux ministères afin de renforcer le rôle de la femme travaillant dans le secteur de l’agriculture et garantir la souveraineté alimentaire, outre l’accompagnement des projets agricoles et l’identification des domaines d’intervention de toutes les parties pour atteindre les objectifs requis.

La ministre de la famille a indiqué que l’augmentation du nombre des femmes travaillant dans le secteur agricole permettra de renforcer leur droits en milieu rural, précisant que l’état tunisien encourage la participation des femmes à la création de la richesse et à l’enracinement de la culture de l’initiative privée pour le lancement de projets.

Elle a affirmé que 40 pc parmi la totalité de 5 mille projets, qui ont été remis dans le cadre de l’autonomisation économique des femmes dans les divers gouvernorats au titre de l’année 2023, sont des projets agricoles.

De son côté, le ministre de l’agriculture a relevé que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’activation des stratégies sectorielles élaborées par les ministères de la femme et de l’agriculture dans le secteur de l’autonomisation économique en faveur des femmes, des filles et des familles en milieu rural, pour la création de sources de revenu et la contribution à la réalisation de la sécurité alimentaire et le développement.

A cette occasion 96 avis de financement de projets agricoles ont été remis à un nombre de femmes dans le cadre de l’exécution du programme national Rayedet.

