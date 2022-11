Partenariat Tunisie-UE  dans le domaine de l’emploi

Un accord a été conclu entre le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle et l’union européenne (UE) pour la formation d’un comité de pilotage permettant d’assurer davantage de coordination en matière de réalisation des programmes de partenariat européen dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, indique un communiqué rendu public vendredi.

Une réunion tenue vendredi entre le ministre de l’Emploi Nasreddine Nsibi et l’ambassadeur de l’union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro ainsi que le représentant de la délégation de l’UE en Tunisie Jean Pierre Sacaze, a permis d’évoquer le suivi de réalisation des composantes de projets de coopération dans les domaines de l’emploi et de l’initiative privée.

Nsibi a à cette occasion passé en revue les orientations du gouvernement en matière de valorisation du secteur des ressources humaines notamment la formation professionnelle selon une nouvelle approche d’application des programmes dans le cadre de la coopération internationale. L’ambassadeur de l’UE a pour sa part salué le niveau de coopération avec le ministère de l’emploi soulignant la poursuite du soutien accordé par l’UE aux orientations du ministère de l’emploi et du gouvernement tunisien pour la réalisation des projets dans le secteur de la formation professionnelle.