Partenariat tuniso-japonais : vers la création d’un centre d’excellence de médecine cardiovasculaire à la pointe de la technologie

Les projets de partenariat dans le domaine de la santé, discutés lors de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8), ont été au centre d’un entretien tenu mardi après midi entre le ministre de la santé, Ali Mrabet, le sénateur japonais et président de l’Association japonaise pour le développement économique de l’Afrique (AFRECO), Tetsuro Yano et l’ambassadeur du Japon en Tunisie Takeshi Osuga.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé, la création du centre d’excellence de médecine cardiovasculaire a été au centre de l’entretien.

» Ce centre de formation et de traitement des maladies cardiovasculaires sera équipé de la technologie de pointe « , lit-on de même source.

A cette occasion, le ministre de la santé s’est félicité pour le partenariat tuniso-japonais dans le domaine de la santé soulignant l’importance du projet du centre d’excellence de médecine cardiovasculaire dans la promotion de la formation et de la recherche en santé en Tunisie et en Afrique.

De son côté, le sénateur japonais a réaffirmé l’engagement de son pays à développer le partenariat avec la Tunisie dans tous les domaines.