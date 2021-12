Parti Courant populaire: Le processus du 25 juillet avance

Le porte-parole du parti Courant populaire Mohsen Nabti a indiqué, dimanche, à l’ouverture d’une conférence politique organisée à Djerba, que son parti s’oppose aux « tentatives visant à semer la confusion pour imposer les agendas d’un système défaillant ».

S’exprimant lors de la conférence organisée par le parti sur les enjeux de souveraineté nationale après le 25 juillet, Nabti a estimé que ce processus avance malgré la guerre psychologique menée par les réseaux d’intérêt qui craignent de rendre des comptes.

Cité dans un communiqué dont une copie est parvenue à l’agence TAP, Nabti a réitéré le refus catégorique du parti Courant populaire d’organiser des élections avant de procéder à la reddition de comptes et de venir à bout du fléau de la corruption financière.

Il a affirmé que son parti soutient très fortement les décisions souveraines issues du processus du 25 juillet, estimant que les comptes à rendre pour les crimes de sécurité nationale et de corruption financière sont une condition sine qua non pour engager des réformes économiques et politiques.