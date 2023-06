Participation de PME Tunisiennes au salon international des technologies du textile et de l’habillement ITMA 2023

Une délégation tunisienne composée de 7 petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur du textile et habillement a pris part à la 19ème édition du salon international des technologies du textile et de l’habillement ITMA 2023, organisé récemment à Milan (Italie) sur le thème » Transformer le monde du textile « .

Trois organismes d’appui à ce secteur en Tunisie, à savoir : la Direction Générale du Textile et Habilement du Ministère de l’Industrie, la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement, et le Centre Technique du Textile en Tunisie ont également pris part à cet évènement.

Le Centre du commerce international (ITC) a appuyé la participation de 70 petites et moyennes entreprises, organisations de soutien aux entreprises et institutions académiques du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie centrale à ITMA 2023, le principal salon mondial du sourcing qui s’est déroulé du 8 au 14 juin 2023 à Milan en Italie.

Cet appui s’inscrit dans le cadre du Programme Global Textiles et Habillement (GTEX) et le Programme Textiles Pour La Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENATEX) mis en œuvre par l’ITC.

Cette édition, la première qui se tient en présentiel depuis la pandémie du COVID-19, a mis la lumière sur les changements révolutionnaires dans ce secteur en transition vers une production plus numérique et plus durable.

Les entreprises et les organismes d’appui participants ont eu l’occasion de connecter avec les leaders mondiaux de l’industrie, d’explorer les dernières innovations en matière de matériaux et de technologies, et de s’approvisionner tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication.

Le Programme mondial pour le textile et l’habillement (GTEX) et ses activités connexes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENATEX) soutiennent les petites et moyennes entreprises et les organisations de soutien aux entreprises travaillant dans l’industrie du textile et de l’habillement dans les pays en voie de développement, afin d’accroître leur compétitivité à l’exportation.

Le programme se concentre sur les 6 pays prioritaires : Egypte, Jordanie, Kirghizistan, Maroc, Tadjikistan et Tunisie.

Le programme GTEX/MENATEX est mis en œuvre par le Centre de Commerce International (ITC) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) de la Confédération suisse et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida).

Le Centre du Commerce International (ITC) est une agence conjointe des Nations Unies et de l’Organisation mondiale du commerce, qui soutient un développement économique durable et inclusif sur le marché mondial. Grâce à ses diverses initiatives et programmes, l’ITC promeut le commerce, améliore la compétitivité et renforce les entreprises, en particulier les PME, dans les pays en voie de développement.