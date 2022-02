Participation des entreprises tunisiennes au «Qatar Matchmaking Event 2022»

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) a appelé lundi, les entreprises tunisiennes intéressées par la participation au « Qatar Matchmaking Event 2022 », à s’inscrire sur l’adresse suivante : matchmaking.qdb.qa

D’après un communiqué publié par le Cepex, Matchmaking Event 2022 sera organisé, en mode virtuel, du 22 au 24 février 2022, et ce, à l’initiative de EEN Qatar / Qatar Development Bank en partenariat avec le ministère du Commerce et de l’Industrie du Qatar, dans le cadre des services Tasdeer.

« L’objectif est de rassembler les meilleures entreprises et distributeurs pour discuter et développer de futurs partenariats avec des entreprises internationales ».

Ainsi, Matchmaking Event 2022 regroupe les professionnels exerçants dans plusieurs activités, à savoir le BTP, matériaux de construction, et équipements électriques ; le plastique et emballage ; l’industrie papetière ; les industries chimiques ; les produits de grande consommation ; les produits alimentaires et boissons ; les services TIC ; et les industries pharmaceutiques.

L’événement sera axé sur la sensibilisation à propos des capacités de fabrication au Qatar et permettra aux entreprises internationales de s’associer aux principaux fabricants de ce pays », a encore précisé le Cepex.