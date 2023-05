Participation tunisienne à la Foire Internationale d’Alger du 19 au 24 juin

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) annonce samedi, l’organisation de la participation des entreprises tunisiennes à la 54ème édition de la Foire Internationale d’Alger « FIA » qui se tiendra, du 19 au 24 juin 2023, dans la capitale Algérienne.

Cette foire offre l’occasion aux entreprises tunisiennes de promouvoir leurs produits et services sur le marché algérien, a fait savoir le Cepex.

Dans ce contexte, un pavillon « Open Space » de 54m² dédié à l’exposition des échantillons de produits et services tunisiens sera aménagé. Il comportera, aussi, un espace de meeting B2B.

A cet effet, les entreprises tunisiennes peuvent remplir le formulaire de participation sur le site du CEPEX, et ce, au plus tard le 29 mai 2023 .

La Foire Internationale d’Alger est un évènement économique majeur en Algérie qui réunit tous les segments de l’industrie et offre une plateforme pour le réseautage professionnel et la mise en relation d’affaires, d’opportunité d’investissement et de partenariat à long terme entre les entreprises de différents pays.

La 53e édition a enregistré la participation de 698 entreprises, dont 187 étrangères représentant 20 pays, selon le site de la Société Algérienne des Foires et Exportations.

- Publicité-