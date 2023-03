Participation tunisienne au salon  » In- Cosmetics  » à Barcelone

Une délégation tunisienne composée de six entreprises participe au salon » In- Cosmetics « , l’évènement international phare du secteur des matières premières et ingrédients cosmétiques qui se tient, du 28 au 30 Mars à Barcelone en Espagne.Conduite par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), cette participation vise à promouvoir l’offre tunisienne d’ingrédients et d’extraits de plantes naturelles, de mettre en valeur l’offre biologique de ces différentes catégories de produits et d’explorer de nouvelles opportunités que présente le secteur de la cosmétique.En effet, » In Cosmetics » rassemble les principaux intervenants dans le monde de la cosmétique, avec près de 800 exposants internationaux d’ingrédients, de parfums, d’équipements de laboratoire, de tests et de solutions réglementaires.Plus de 9 300 fabricants de produits cosmétiques dans le monde présentent également dans le cadre de ce salon les tendances de l’industrie cosmétique à travers le monde.In-Cosmetics offre aussi la possibilité d’immerger dans les dernières innovations, de comprendre les nouveaux développements en matière d’ingrédients.En vue de préparer les exposants tunisiens à cette édition, un Pre-Fair workshop a été organisé, début mars, pour présenter les acteurs clés et leurs rôles, les tendances et les exigences du marché européen, ainsi que la méthode idoine pour identifier les potentiels acheteurs.

De même, une mission d’orientation a été organisée au profit de la délégation tunisienne ayant pour objectif de comprendre cette filière, ses tendances et ses exigences. Le salon était aussi une occasion propice pour se renseigner sur les certifications exigées par le marché européen auprès des différents organismes de certification présents sur le salon, a indiqué le CEPEX. Des visites de stands d’acheteurs, de distributeurs opérant dans le secteur des ingrédients naturels ont été effectuées pour favoriser l’échange d’informations et d’expériences.

- Publicité-