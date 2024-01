Participation tunisienne au salon « Midest – Global Industrie » du 25 au 28 mars 2024 à Paris

La Tunisie prendra part au salon international de l’industrie « Midest – Global Industrie » qui se tiendra à Villepinte, Paris, du 25 au 28 mars 2024, a fait savoir, mercredi, le Centre de promotion des exportations (CEPEX) qui organise la participation nationale à ce salon.

Le « Midest – Global Industrie » est le rendez-vous mondial des professionnels de la sous-traitance industrielle. 2300 exposants y sont attendus sur une superficie d’exposition de 100 000 m2. Le pavillon tunisien d’une superficie de 78 m2, sera aménagé dans l’espace dédié aux pays et régions.

Selon le CEPEX, « Global Industrie » offre aux entreprises tunisiennes la possibilité d’exposer leurs offres, de rencontrer des clients potentiels, d’accéder aux grands marchés et à la plateforme « Industrie Online » qui leur permettra de présenter leurs catalogues de produits à l’ensemble de la base de données de « Global Industrie », soit 250 000 industriels qualifiés.

Les entreprises tunisiennes intéressées par la participation au sein du pavillon national dans ce salon peuvent réserver leurs stands sur le site de paiement en ligne (e-cepex) au plus tard le 10 janvier 2024.

