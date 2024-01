Participation tunisienne au Salon « SEAFOOD’2024 » du 23 au 25 avril 2024 à Barcelone

Tunis,1 janv. (TAP)-L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et le Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (GIPP) organisent la participation tunisienne au Salon International des Produits de la mer « SEAFOOD’2024 », qui aura lieu à Barcelone en Espagne du 23 au 25 avril 2024.

« Seafood Expo » est un évènement qui réunit des acheteurs et des vendeurs des produits de la mer de toute l’Europe et du monde entier. Il s’adresse aux professionnels de la mer et de la vente au détail et en gros.

A travers le Pavillon tunisien, les entreprises tunisiennes participantes peuvent saisir des opportunités de réseautage et de contact avec les principaux décideurs mondiaux de la filière et accroître leur visibilité, souligne l’APIA.

Les entreprises intéressées peuvent remplir la demande de participation via ce lien avant le 15 janvier 2024.

