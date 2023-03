Participation Tunisienne au Salon « World Food Poland », du 18 au 20 avril à Varsovie

Le centre de promotion des exportations (Cepex) organise la participation tunisienne au Salon « World Food Poland » qui se tiendra du 18 au 20 avril 2023 à Varsovie.

Cette participation sera sous forme d’un stand de 18m² dédié à l’exposition de produits agro-alimentaires variés (huile d’olive, dattes, vins, pâtes, couscous, harissa, conserves et autres produits du terroir : salade méchouia, artichauts marinés, tomates séchées…).

Cet événement constitue une occasion pour la promotion des produits agro-alimentaires tunisiens sur le marché polonais.

Les entreprises tunisiennes qui souhaitent exposer leurs produits sont, à cet effet, priées d’envoyer leurs échantillons au siège au CEPEX sis au Centre Urbain Nord au plus tard le 24 Mars 2023.

Il est à signaler que les places sont limitées et que les inscriptions seront clôturées au cas où le nombre maximum de participants est atteint.

