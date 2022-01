Participation tunisienne, du 5 au 7 avril, au «World Food Poland», en Pologne

Une délégation d’entreprises tunisiennes prendra part à la huitième édition du Salon « World Food Poland » qui se tiendra, du 05 au 07 Avril 2022, à Warszawskie Centrum EXPO XXI, à Pologne.

Cette mission sera menée par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), dans le cadre de la réalisation du Programme National des Foires et Expositions à l’étranger au titre de l’année 2022.

En effet, le World Food Poland est le plus grand salon International de l’Alimentation et des Boissons à Varsovie. Il accueille près de 300 exposants et 7000 visiteurs de 25 pays, a indiqué le CEPEX.

Le salon représente ainsi un point de rencontres avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire à savoir exposants polonais et étrangers, chaînes de distribution, grossistes, détaillants et professionnels de l’Horeca.

Une opportunité pour les produits tunisiens ayant les certifications aux normes européennes peut d’offrir afin de positionner l’offre tunisienne potentiellement exportable sur le marché (fruits et légumes frais : agrumes, dattes, grenadines … produits ethniques : dattes, huile d’olive, tomates séchées…), a-t-on ajouté.

Cette exposition porte sur sept secteurs. Il s’agit de l’Alimentation et boissons (épiceries, fruits et légumes, huile, confiserie, boissons, viande, produits laitiers), Nutra Food (compléments alimentaires, produits utilisés en médecine naturelle, de cosmétique naturelle, d’additifs alimentaires fonctionnels… et EcoFood (produits alimentaires biologiques, produits sans gluten, boissons bio…).

Il s’agit aussi des ingrédients (matières premières et ingrédients alimentaires), vins et spiritueux, FoodTec (équipements et machines) et chaine du froid (chaînes d’approvisionnement du froid).

La date limite d’inscription des entreprises est fixée AU 10 Février 2022.Seules les s ociétés Tunisiennes productrices (ayant un produit ou service tunisien) et les sociétés tunisiennes de commerce international, peuvent participer au sein du pavillon national.

La Tunisie a participé à l’édition 2021 à travers des stands virtuels et six entreprises du secteur, rappelle-t-on.