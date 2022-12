Parution au JORT du décret sur le système de soins numérique « Aman »

Le Décret n° 919-2022 du 29 novembre 2022, relatif à la mise en place et à l’organisation du système de soins numérique » Aman » au profit des personnes démunies et à faible revenu bénéficiant du programme Amen Social (créé en vertu de la loi organique n° 10 de 2019 en date du 30 janvier 2019), a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel de la République (JORT) paru hier, jeudi.

Le système de soins Aman vise, en particulier, à parfaire la gestion du système de santé destiné aux bénéficiaires du programme Amen Social, afin d’en rationaliser les dépenses et de bien le cibler. Le ministère des Affaires sociales est chargé de la gestion du système de soins Aman conformément aux normes de sécurité informatique, de protection des données personnelles et de bases générales régissant les échanges électroniques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, stipule l’article 2 du décret.