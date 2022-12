Pas de budget pour la Cour Constitutionnelle, la 2ème Chambre et la HAICA

Dans le dédale des tableaux, contenus dans le document de la LF 2023 qui semble être destiné uniquement aux fiscalistes du MF, on ne retrouve aucun budget à allouer à la Cour Constitutionnelle, pourtant promis pour 2023, selon le document du budget de l’Etat. Aucun Dinar, non plus, n’est officiellement alloué au « Conseil national des régions et des provinces », qui est la 2ème Chambre à mettre en place après l’ARP (Un budget de 36 MDT, dont 27,715 MDT pour les salaires, dont les 473 agents) pour compléter le dispositif parlementaire, tel qu’indiqué dans la Constitution de Kais Saïed.

Sauf erreur ou oubli de notre part, on retrouve le budget promis pour l’ISIE (13,791 MDT), et les 5 MDT promis pour « Fida », dépendant de la Présidence de la République et qui va s’occuper des victimes du terrorisme et des familles de tous les corps de l’ordre public, mais rien pour la HAICA.