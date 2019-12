Pas de contrôle fiscal ponctuel. Les députés ont dit non au ministre

Le ministre tunisien des Finances, Ridha Chalghoum comptait serrer encore plus la vis sur les fraudeurs fiscaux et les non-déclarants des taxes et impôts, par une proposition de mesure, introduite dans le projet de loi de finances 2019, instituant le principe d’un contrôle fiscal ponctuel que nous évoquions en octobre dernier, en plus des contrôles annuels. Les députés, notamment ceux d’Ennahdha, lui diront non. La mesure, d’abord refusée par la commission ad hoc, était passée par la commission de conciliation. Tôt ce matin chez le ministre, il a été décidé de la retirer.