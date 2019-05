Pas de grève de médecins à Kasserine

Les médecins dans la région de Kasserine ne sont pas concernés par la grève générale décrétée, pour ce lundi, par l’Union des médecins généralistes de la santé publique, signale à l’agence TAP, Chedly Maksoudi, secrétaire général adjoint du syndicat national des médecins, des dentistes et des pharmaciens (relevant de l’Union générale tunisienne du travail) et chef de service de réanimation à l’hôpital régional.

“Aujourd’hui, c’est un jour de travail normal”, souligne-t-il en ajoutant que tous ceux qui participent à cette grève seront considérés illégalement absents. La fédération générale des médecins, des dentistes et des pharmaciens relevant de l’UGTT n’appelle pas à cette grève, ni elle n’y adhère, par conséquent tous les affiliés du syndicat ne sont pas concernés par ce mouvement, insiste-t-il.

L’union des médecins généralistes de la santé publique avait appelé, mercredi, à une grève générale des médecins des gouvernorats de Kasserine, Gafsa, Kairouan, Siliana, Monastir et Mahdia, pour ce lundi. L’union exige des clarifications à propos du décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes des études médicales.