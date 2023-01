Pas de levée de la subvention, affirme le ministre de l’Economie

Le gouvernement n’a pas l’intention de lever la subvention mais de la renforcer en l’orientant vers les ayants-droits, en utilisant les meilleurs mécanismes, ceci permettra de classer les différentes catégories sociales en Tunisie, a déclaré vendredi aux médias, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed, en marge d’un atelier-débat organisé à Gammarth sur la Stratégie nationale pour l’amélioration du climat des affaires (2023-2025).

Réagissant aux déclarations du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, sur la levée par le gouvernement de 26,5% de la subvention, le ministre a précisé que la compensation est orientée à hauteur de 32% vers la catégorie sociale la plus riche (20%), alors que 12% seulement de la subvention sont consacrés à la catégorie sociale la plus défavorisée ( 20%).

A ce sujet, le ministre a mis l’accent sur le retard enregistré par la Tunisie par rapport aux autres pays en matière de réforme du système de la subvention, soulignant l’échec de la politique actuelle de la subvention qui accable le budget de l’Etat et constitue un gaspillage des deniers publics, d’autant plus que la plupart des produits subventionnés est surconsommée et vendue en contrebande.

Le secrétaire général de l’UGTT avait indiqué dans les médias, lors de la célébration du 77ème anniversaire de la fondation de l’organisation ouvrière, que le gouvernement a réduit, dans la loi des Finances 2023, le budget consacré à la subvention de 26,5%.