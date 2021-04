« Pas de nationalisme vaccinal » : Covax appelle à la solidarité avec les pays pauvres

Le programme international Covax a lancé une campagne pour collecter 2 milliards de dollars supplémentaires afin de pouvoir réserver des doses de vaccins anti-Covid. Ce système permet aux 92 pays les plus pauvres d’obtenir des doses de vaccins, grâce à des fonds réunis par des donateurs. « Si nous voulons sortir de cette pandémie, il faudra le faire tous ensemble. Il n’y a pas de place pour un nationalisme, un égoïsme vaccinal », martèle la co-présidente de Covax, Chrysoula Zacharopoulou, invitée d’Europe 1 lundi matin.

Pour le moment, 16% de la population mondiale concentre plus de la moitié des doses injectées depuis le début des campagnes de vaccination et les pays les plus pauvres sont les derniers servis. Vendredi encore, le patron de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus lançait une statistique choc : on dénombre un vacciné sur quatre dans certains pays riches, contre un sur 500 dans certains pays pauvres.