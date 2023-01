Pas de ponctions sur les pensions de retraite, assure le ministre des Affaires sociales

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a annoncé aujourd’hui, mercredi, qu’à partir du mois de février 2023, les reliquats de l’ajustement automatique des pensions des retraités seront décaissés au titre des augmentations générales pour la fonction publique et la secteur public prévu pour les années 2022, 2023 et 2024.

Lors de sa rencontre avec le président, directeur général de la CNRPS, Kamel Madouri, au siège de la Caisse, le ministre a déclaré que l’augmentation aura lieu en janvier selon la modification automatique des indemnités au titre des augmentations générales pour la fonction publique et le secteur public prévues pour les années 2022, 2023 et 2024, et les reliquats seront dépensés au profit des retraités à partir de février 2023.

Il a expliqué que « contrairement à ce qui circule, il n’y aura pas de ponctions dans les pensions de retraite pour le mois de janvier », soulignant le souci de la CNRPS d’assurer le versement des pensions de retraite dans les délais impartis.