Pas de répit à Gaza pilonnée par Israël

L’aviation et l’artillerie israéliennes continuent lundi de bombarder massivement la bande de Gaza au 80e jour d’un conflit qui n’offre aucun répit aux civils menacés de famine selon l’ONU, malgré des pressions internationales pour un cessez-le-feu.

Tôt lundi, un bombardement a fait 12 morts près du petit village d’Al-Zawaida (centre), selon le ministère de la Santé du Hamas.

Selon un correspondant de l’AFP, d’intenses bombardements ont eu lieu dans la nuit à Rafah et à Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien surpeuplé, soumis à un blocus israélien depuis plus de 15 ans et à un siège total depuis plus de deux mois.

A Khan Younès, des frappes ont fait au moins 18 morts. Au moins 70 personnes ont par ailleurs été tuées dans une frappe dimanche sur le camp de réfugiés d’al-Maghazi. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué « enquêter » sur cet « incident » et respecter le droit international.

Côté israélien, plus d’une quinzaine de militaires sont morts ces trois derniers jours. Lundi matin, l’armée a annoncé la mort de deux nouveaux soldats, portant à 156 le nombre de ses pertes depuis le début de l’offensive terrestre dans le territoire palestinien le 27 octobre.

« Nous payons un très lourd tribut à la guerre, mais nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à combattre », a martelé dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les bombardements israéliens dans la bande de Gaza où des milliers de bombes ont été déversées, ont fait 20.424 morts, majoritairement des femmes, adolescents et enfants, selon le gouvernement du Hamas.

De leur côté, les médiateurs égyptiens et qataris tentent toujours de négocier une nouvelle trêve, après une pause dans les combats de sept jours fin novembre, qui a permis la libération de 105 otages et de 240 prisonniers palestiniens ainsi que l’entrée à Gaza d’importants convois d’aide humanitaire.

Le chef du Jihad islamique, autre mouvement armé palestinien allié du Hamas, , est arrivé dimanche au Caire pour des négociations.