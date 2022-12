Passport Index 2022: La Tunisie, 40ème pays le plus accueillant au monde

La Tunisie est le 40e pays le plus accueillant au monde en 2022, selon Passport Index. Les voyages dans le pays restent parmi les plus ouverts aux citoyens du monde. La Tunisie est le sixième pays le plus accueillant de la région du Moyen-Orient (MENA).

Néanmoins, le continent africain reste dominé par les pays subsahariens aux politiques de voyage flexibles. Le classement montre que les pays à faible revenu ont les politiques de visa les plus libérales et sont donc les plus accueillants.

Alors que ses citoyens sont soumis à l’obligation de visa pour voyager à l’étranger dans 145 pays, l’Iran est le pays le plus accueillant de la région MENA. Le pays se classe au 9e rang mondial en termes de facilité d’accès à son territoire pour les voyageurs.

La Palestine est deuxième dans la région en se classant 19e grâce au faible nombre de visas imposés aux étrangers. La Jordanie (24e) est le troisième pays le plus accueillant de la région MENA.

L’Égypte (30e) vient ensuite, suivie du Liban (36e).

Le Qatar (43e) est le septième pays le plus accueillant de la région MENA, dépassant les Émirats arabes unis (55e) et le Sultanat d’Oman (56e).

Le Maroc (58e) ferme le classement des dix pays les plus accueillants de la région MENA.

La Tunisie ne figure pas parmi les pays africains les plus ouverts aux voyageurs étrangers puisque les États subsahariens dominent le classement mondial.

La première place mondiale est occupée par plusieurs pays dont plus d’une dizaine d’États africains.

Les pays africains les plus ouverts aux voyageurs étrangers sont, entre autres, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Sud-Soudan et la Somalie.

La deuxième position comprend plusieurs pays africains à faible revenu, comme le Lesotho, mais aussi des économies à haut revenu comme les Seychelles. Madagascar (3e), le Lesotho (5e) et le Sénégal (6e) sont respectivement classés troisième, quatrième et cinquième en Afrique.

Le Mozambique (7e) est le sixième pays le plus ouvert aux étrangers, avec moins de restrictions à l’accès à son territoire que le Kenya (10e) et Maurice (12e). La Tanzanie (13e) est le dixième pays africain le plus accueillant.

De l’autre côté du spectre, les pays les moins accueillants au monde qui imposent le plus de restrictions aux voyageurs étrangers sont la Corée du Nord, le Turkménistan et l’Afghanistan, classés 84e et dernier dans l’indice des passeports.