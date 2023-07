Paysmart : Signature d’une convention de partenariat entre les sociétés Tunisie autoroute, Monétique Tunisie et la BTE

Une convention de partenariat entre les sociétés Tunisie autoroute, Monétique Tunisie (SMT) et la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), a été signée jeudi au siège de la banque centrale de Tunisie (bct) .

En vertu de cette convention, Tunisie autoroute adhère au programme » Paysmart » qui permettra à ses clients de recharger les badges de Télépéage à travers l’application Paysmart accessible via l’adresse : www.paysmart.tn.

La cérémonie de signature de cette convention s’est tenue sous la supervision de la ministre de l’équipement Sarra Zaafrani, le gouverneur de la BCT Marouane Abassi en présence de plusieurs cadres de la société Tunisie Autoroute et les partenaires de ce programme.

Au cours de son intervention, la ministre a mis en exergue le rôle de la société Tunisie Autoroute qualifiée de » fierté de l’état tunisien « , rappelant que cette société a déjà adopté le système de péage qui s’est modernisé.

La ministre a en outre exprimé ses remerciements aux cadres de la BCT et la SMT outre la BTE pour les efforts déployés afin de garantir la réussite de ce programme qui encouragera les usagers de la route à adopter le télépéage.

Abassi a pour sa part mis l’accent sur l’importance d’adhérer au processus de digitalisation et l’utilisation des nouvelles technologies.

- Publicité-