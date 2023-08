Payvago de PGH – La Révolution des Paiements Mobiles

Payvago filiale de Poulina Group Holding spécialisée dans le mobile payement, a l’immense plaisir d’annoncer le lancement officiel de sa solution de paiement mobile innovante conçue pour une utilisation facile, efficiente et sécurisée.

Depuis sa création, Payvago a travaillé inlassablement pour offrir une solution de paiement mobile performante et sécurisée, adaptée aux besoins et aux mutations technologiques de notre société moderne.

Payvago agréée par de la Banque Centrale de Tunisie depuis le 02 février 2023, confirme son adhésion à la stratégie nationale de décashing et d’inclusion financière . Sa solution de paiement mobile est désormais pleinement opérationnelle.

Chez Payvago, la fiabilité et la sécurité sont au cœur des préoccupations. Tous ces services de paiement sont homolguésvalidés par la SMT (Société Monétique Tunisie) pour garantir une interopérabilité et une connexion en temps réel avec le switch national. Les utilisateurs peuvent ouvrir des wallets à distance et effectuer leurs paiements en toute confiance, sachant que leurs données personnelles et financières sont entièrement protégées.

L’équipe dévouée de Payvago a travaillé sans relâche pour offrir une expérience utilisateur fluide, intuitive et agréable. Que vous soyez un particulier, un commerçant ou une entreprise, Payvago répond à vos besoins de paiement quotidiens et simplifie vos transactions financières.

Explorez les Services offerts par Payvago :

-Cash-in / Cash-out : Profitez de la simplicité et de la commodité d’effectuer des dépôts et des retraits d’argent en toute simplicité.

-Paiement Commerçant : Faites vos achats en toute tranquillité grâce à la solution de paiement Payvago rapide et sécurisée, offrant une expérience fluide pour les consommateurs et les commerçants.

-Paiement Facturier : Réglez vos factures en un clin d’œil grâce à la fonction de paiement facturier.

-Transfert Wallet à Wallet: Facilitez les transferts d’argent que ce soit de manière assistée par un agent ou directement de wallet à wallet.

-Recharge Téléphonique: Rechargez votre téléphone en quelques secondes grâce au service de recharge téléphonique.