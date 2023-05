PBR Rating donne BBB-(TUN) avec perspective positive à Cofisac «sous tensions de trésorerie»

L’agence de notation PBR Rating a octroyé à la société « Cofisac » de Slim Elleuch, la note, en monnaie locale*, de BBB-(TUN)avec perspective positive(sur une échelle de notation allant de AAA à D).Une notation stable et de même rang entre le long terme (BBB-(TUN))et le court terme (B3(TUN)).

Cette note reflètela position commerciale de premier ordre de COFISAC sur le marché tunisien, étant un acteur de référence dans l’industrie de fabrication de sacs en polypropylène en Tunisie, couplée à une situation financière marquée par des tensions récurrentes en matière de trésorerie , dans un contexte économique local fragile.

Au fil des années, COFISAC a développé une large gamme de produits répondant aux besoins spécifiques de ses clients, à savoir des sacs à fond cousu ou à fond plat et des sacs à valve thermo-soudés, avec une production variant entre 72 millions et 75 millions de sacs par an.

La mission a noté une croissance soutenue et globalement à deux chiffres des produits d’exploitation de cette entreprise sur les derniers exercices (une moyenne de 17,5%), mais a relevé une certaine instabilité des agrégats de rentabilité principalement expliqués par un endettement élevé qui détériore les équilibres financiers de la société mais aussi sa rentabilité. L’entreprise se serait manifestement la situation de l’entreprise se serait redressé, mais indique le communiqué de Rating, le poids de la dette financière, dans le total du bilan, affiche une moyenne de 66%, s’agissant, en quasi-majorité, de dettes à court terme, avec des charges financières élevées. Le management de COFISAC prévoit également un plan de restructuration afin de rétablir ses fonds propres et équilibrer, ainsi, ses financements.

« La mission de notation estime que les perspectives de croissance de la société sont potentiellement importantes ». Cette notation coïncide avec cet appel du Fonds mondial pour la nature ( WWF) pour les gouvernements à « soutenir les interdictions mondiales et les suppressions progressives des produits en plastique à usage unique » les plus à risque et les plus inutiles « , tels que les couverts en plastique, les e-cigarettes et les micro-plastiques dans les cosmétiques. Un appel intervient à quelques jours des négociations du traité de l’ONU sur la pollution plastique qui se dérouleront à Paris du 29 mai au 2 juin 2023.