PBR Rating note la Sopal de Mohamed Regayeg. Pour la Bourse, ou pour la banque?

« A l’issue de l’évaluation, l’agence de notation PBR Rating a octroyé au groupe SOPAL la note, en monnaie locale, de A(TUN) avec perspective stable (sur une échelle de notation allant de AAA à D). Une notation stable et de même rang, entre le long terme et le court terme », pouvait-on lire dans un communiqué de l’agence.

Et l’agence de rating tunisienne, qui ne donne que peu de donnée, comme ce chiffre d’affaire de 199 MDT pour 2021, en glissement annuel de 32 %, et le nombre de ses employés (876 dans une dizaine de filiales), mais rien sur ses bénéfices ou ses charges, et se limite à affirmer que « cette note confirme la performance du groupe, aussi bien au niveau de l’activité que de la rentabilité, malgré un contexte local peu favorable et les fortes perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment par l’augmentation des prix des matières premières ».

SOPAL, Société de Production d’Articles en Laiton, a été créé en 1981 par Monsieur Mohamed Regayeg. Le groupe exerce dans les secteurs de l’équipement sanitaire, du branchement d’eau et du branchement gaz, et nourrit l’ambition de devenir une référence en Afrique.

La mission de notation par PBR Rating, dont on ne sait si elle a été engagée dans le cadre la préparation à la circulaire 22.01 de la BCT, ou si c’est dans la cadre d’une éventuelle entrée en bourse, affirme avoir « observé une structure financière soutenable, un endettement modéré et une importante capacité de génération de cash »

PBR estime aussi, « que Sopal dispose d’une marge de manœuvre confortable en termes de financement de ses activités. Par ailleurs, grâce à une rentabilité soutenue, tirée par une activité dynamique et une maîtrise importante des différentes charges, le groupe présente un ratio de couverture des charges financières par l’EBIT à un niveau plus que satisfaisant (685% en 2021) ».

PBR Rating souligne aussi, « un risque de change important au vu de la dépréciation du DT par rapport aux devises étrangères, puisque la matière première de SOPAL est importée, bénéficie d’une situation de liquidité confortable, dispose d’une trésorerie représentant seulement 10% de son financement total ».