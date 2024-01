Pêche: Rencontres tuniso-algériennes du 8 au 11 février à Oran

Des rencontres professionnelles B2B tuniso-algériennes dans le secteur de la pêche, la production halieutique et les activités liées à cette filière, se tiendront du 8 au 11 février 2024, à Oran, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), à travers sa représentation commerciale à Alger.

Cette mission, qui se déroulera en marge de la 9ème édition du Salon International de la Pêche et de l’Aquaculture « SIPA 2024 », constituera une opportunité pour les entreprises tunisiennes spécialisées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture de présenter leurs produits et de tisser des liens de partenariat avec les acteurs économiques algériens, selon le Cepex.

Au programme de cette mission, une visite de prospection au salon « SIPA 2024 », des rencontres professionnelles B2B avec des partenaires algériens potentiels et des visites d’entreprises et de sites de production.