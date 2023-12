Pèlerinage 2024: Un accord « imminent » avec la partie saoudienne sur l’organisation du Hajj

Le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi, a annoncé qu’un accord sera signé dans les jours à venir avec la partie saoudienne portant sur l’organisation et le déroulement de la saison du Hajj et de la Omra pour l’année 1445 de l’Hégire.

S’exprimant, jeudi, à Tozeur, lors des travaux de la journée d’étude sur la sensibilisation religieuse à la saison du pèlerinage de l’année 2024, destinée aux gouvernorats de Gafsa, Kébili et Tozeur, le ministre a indiqué que de nouvelles mesures relatives à la saison du pèlerinage ont été prises, dont la participation des cadres des mosquées et des prédicateurs aux missions du pèlerinage.

Il a indiqué que le nombre de pèlerins tunisiens (10982 pèlerins) prévu pour le Hajj 2024 sera le même que celui des années précédentes, soulignant l’importance de la coopération tuniso-saoudienne dans l’organisation des préparatifs engagés en prévision de la saison du pèlerinage tout au long de l’année.

Le ministre a saisi l’occasion pour rendre visite à nombre de mosquées dans les délégations de Tozeur, Nefta et Degache, notamment la « Zaouia al-Qadriyya » de Tozeur où il a mis en valeur le rôle religieux, éducatif et social aussi bien des zaouias que des écoles coraniques (kottab), ajoutant que plus de 2002 écoles coraniques créées dans sept mille mosquées bénéficient encore à 56 mille enfants.