Pendant 15 ans, le Qatar fournira du gaz naturel liquéfié à l’Allemagne

En pleine crise mondiale de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine, le Qatar a annoncé, mardi 29 novembre, un accord permettant d’approvisionner l’Allemagne en gaz naturel liquéfié (GNL) pendant quinze ans à partir de 2026.



Cet accord, conclu entre QatarEnergy et la compagnie américaine ConocoPhilips, contribuera « aux efforts visant à soutenir la sécurité énergétique en Allemagne et en Europe », a déclaré le ministre qatari de l’énergie, Saad Sherida Al-Kaabi, lors d’une conférence de presse commune avec le directeur général de ConocoPhillips, Ryan Lance. Aux termes de cet accord, le pays du Golfe va fournir à partir de 2026 « jusqu’à 2 millions de tonnes de GNL par an » au terminal gazier en cours de construction à Brunsbüttel, dans le nord de l’Allemagne, a précisé le ministre.

