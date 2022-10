Pénurie de carburants en France aussi. Macron appelle « au calme »

Les files d’attente aux stations-service s’allongent en raison d’un mouvement de grève dans les raffineries Total selon le site France 24.

« Pas de panique », a commenté le chef de l’État français, appelant à la « responsabilité » pour mettre fin à la crise.

Le président français a exhorté à « la responsabilité » des salariés du groupe TotalEnergies en dépit de « revendications salariales légitimes ». « Je sais l’inquiétude qu’il y a chez beaucoup de nos compatriotes », a-t-il déclaré. « « J’appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité. (…) Toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu’elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler. » Le conflit social provoque, depuis une semaine, des pénuries de carburants dans les stations-service TotalEnergies.

Rappelons que la pénurie d’essence en France, et celle en Tunisie n’ont aucun lien…

