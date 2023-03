Permaculture : L’ATP lance un appel à candidature pour la troisième promotion de son programme « Plante Ta Ferme »

L’Association Tunisienne de Permaculture (ATP) a lancé, lundi, un appel à candidature pour la troisième promotion (2022-2023) de son programme « Plante Ta Ferme » ayant pour objectif d’accompagner la création de 50 micros fermes permacoles de moins de 5 hectares dans 4 zones du territoire tunisien.

Ce programme vise à développer des micros-fermes en milieu rural créées au profit de jeunes tunisiens à la recherche d’un emploi et disposant d’un terrain (propriété ou location). Le projet est organisé sur 4 années correspondant à 4 zones géographiques différentes.

Il a pour ambitions de lutter contre les inégalités et l’exode rural, encourager la création d’emplois et de nouvelles opportunités pour les jeunes chômeurs en milieu rural, favoriser la création d’un réseau de permaculteurs en Tunisie et contribuer à la valorisation des terres agricoles abandonnées et du métier d’agriculteur entrepreneur et au développement de la souveraineté alimentaire en Tunisie.

Les candidats sélectionnés auront les avantages d’intégrer le premier réseau de permaculteurs en Tunisie, d’être formés à la pratique de la permaculture et aux activités génératrices de revenus nécessaires à l’activité, de bénéficier d’un accompagnement technique et commercial et de rencontrer des partenaires et les autorités locales compétentes (ministère de l’agriculture, ministère du tourisme…).

Ils auront également la possibilité de recevoir une indemnité de 300 dinars par mois pendant un an, de bénéficier d’une mise à disposition du matériel nécessaire à l’activité (le matériel est acheté par l’ATP et remboursé après 3 ans selon des modalités acceptées par les bénéficiaires) et de gagner en visibilité (participation aux salons et foires …).

« Plante Ta Ferme » s’articule autour de la formation théorique et pratique en permaculture, l’accompagnement à la création d’un projet économique et social d’une micro-ferme en permaculture, l’’intégration des permaculteurs dans une communauté de consommateurs ainsi que l’intégration des permaculteurs dans un label naturel.

Après avoir couvert Zaghouan, Bizerte, Beja, le Cap Bon, le Grand Tunis, le Kef, Jandouba et Siliana durant les promotions précédentes, la 3ème promotion du programme concerne les gouvernorats de Gafsa, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Mahdia et Sfax.

Les candidats doivent être des jeunes (de moins de 35 ans) sans emploi, désireux de créer une ferme en permaculture et disposant d’un terrain (de 2000 m² à 5 hectares). Ils doivent s’engager à travailler à temps plein dans leur ferme et à suivre toutes les étapes du programme.

L’Association Tunisienne de Permaculture a été créée en juillet 2015 avec pour objectifs la diffusion de la permaculture, son esprit et ses techniques et la mise en réseaux des acteurs des projets permacoles en Tunisie. La permaculture a une conception holistique des communautés humaines en harmonie avec la nature.

