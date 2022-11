Permis de conduire : Des changements pour les épreuves de circulation et de manœuvres catégories B et Z

L’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) a fait savoir, dans un communiqué publié vendredi, que le décret gouvernemental n°510, datant du 18 juin 2021 et organisant les catégories des permis de conduire, stipule qu’à partir de 2 janvier 2023, les deux épreuves pratiques de circulation et de manœuvres, pour les deux catégories « B » et « Z » (auparavant catégorie DA) soient organisées, séparément.

« La date de l’épreuve de manœuvres doit être fixée après, au moins, cinq jours de la date de réussite de l’épreuve de circulation », précise l’Agence.

Aucun changement pour le reste de catégories, puisque les deux épreuves pratiques pour l’obtention de permis de conduire seront organisées le même jour.

Il est à noter que le candidat (de catégories B et Z), qui réussit l’épreuve de conduite, aura l’opportunité de passer l’épreuve de manœuvres en deux reprises, et en cas d’échec il sera appelé à repasser l’épreuve de conduite, après renouvellement de son inscription.

Le code reste valable 15 mois mais cet examen ne peut être passé plus de 6 fois.