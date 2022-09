Perquisition chez Trump : Des dizaines de pochettes « classifiées » vides retrouvées

L’inventaire détaillé des documents saisis par le FBI chez Donald Trump le mois dernier a été publié, en plein bras de fer judiciaire sur la nomination d’un arbitre indépendant réclamée par l’ancien président américain. La liste apporte des précisions sur la nature de certains documents mais ne livre aucune information sur les plus sensibles. A un détail près : 48 pochettes marquées comme « classifiées » étaient vides. Sans que l’on sache si Donald Trump a emporté dans ses cartons des chemises sans rien dedans ou si d’éventuels documents sont manquants.

C’est dans un carton retrouvé dans le bureau de Donald Trump que se trouve l’essentiel des pochettes vides. En vrac : 99 unes et articles de journaux et magazines, 69 photos de documents gouvernementaux, sept documents classifiés, 15 « secret », deux « confidentiels » et sept « top secrets ». Et donc, 43 chemises vides, avec la page de garde mentionnant leur caractère « classifié ».