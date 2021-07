Météo: Temps chaud et les températures entre 35 et 48 °C

Ce samedi, le temps sera chaud et peu nuageux. Les températures maximales oscilleront entre 35 et 40 degrés dans les zones côtières, et entre 40 et 44 degrés dans le reste des régions, pour atteindre 48 degrés à l’extrême Sud et au Sud-Ouest avec apparition de coups de sirocco.

Pendant l’après-midi, les nuages seront progressivement intenses sur les hauteurs Ouest avec chute des pluies temporairement orageuses.

Vents du secteur Est, dans les zones côtières et du secteur Sud à l’intérieur du pays, sont faibles à modérés, oscillant entre 15 et 30km/h.

Mer peu agitée.