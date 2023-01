Personnes âgées : 350 dinars d’aide mensuelle pour la famille d’accueil

Un arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, modifiant l’arrêté du 27 décembre 2017, fixant le montant de l’aide matérielle accordée à la famille d’accueil d’une personne âgée nécessiteuse et les conditions d’octroi de cette aide vient d’être publié au journal officiel de la République tunisienne (JORT).

En vertu de cet arrêté datant du 26 décembre 2022, le montant mensuel de l’aide accordée à la famille d’accueil d’une personne âgée nécessiteuse passe de 200 dinars à 350 dinars.

Des fonds d’une valeur de 2.6 millions de dinars ont été mobilisés à cet effet dans le cadre du plan de développement 2023-2025 à raison de 840 mille dinars par an et ce, dans l’objectif de garantir un accueil familial à environ 200 personnes nécessiteuses âgées de 60 ans et plus.

En 2022, 146 personnes âgées ont bénéficié de ce programme moyennant des fonds estimés à 408 mille dinars.