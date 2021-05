Perturbation au niveau de la vaccination à cause de la grève des médecins

Le centre de vaccination d’El Menzah a ouvert ses portes ce lundi vers 10h du matin à cause de la grève observée à l’appel du syndicat général des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes de la santé publique à partir du 03 mai jusqu’au 05 mai courant. Cette grève concerne les prestation de santé dans les hôpitaux publics et les centres de santé de base ainsi que les opérations de vaccination contre covid. Un climat de tension a été constaté parmi les citoyens venus, depuis 08h30, pour bénéficier du vaccin ou recevoir la deuxième dose conformément à la stratégie nationale de vaccination anti-covid. Le président du comité de la campagne nationale de vaccination anti-covid-19 Hechemi louzir a estimé dans une déclaration aux médias que la vaccination figure parmi les prestations de soins d’urgence ne devant pas les tarder en raison de la pandémie et la hausse du taux de mortalité à cause de ce virus. Une équipe médicale assure actuellement la vaccination, a-t-il rassuré. Le rythme de vaccination est trop lent, a-t-il encore noté, signalant la nécessité d’accroitre le nombre des centres de vaccination dans les différents gouvernorats du pays et d’associer les différentes parties intervenantes.

