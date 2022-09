Perturbation dans la distribution de l’eau potable dans le gouvernorat de Jendouba

Une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable ont été enregistrées, mardi 1h du matin, dans le gouvernorat de Jendouba et ses environs, a annoncé la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede).

La Sonede a indiqué que cette perturbation est due à une panne survenue au niveau du canal de diamètre 600 m approvisionnant le gouvernorat de Jendouba en eau, au niveau de la rue Ibnou Sina ( ancienne route nationale n°17).

La reprise de l’approvisionnement en eau potable est prévue ce mardi à partir de 22h, a ajouté la même source.