Perturbation de distribution de l’eau dans des cités de l’Ariana, jeudi

Une coupure et une perturbation de distribution de l’eau potable seront enregistrées, jeudi, à partir de 10h00, aux niveaux des cités El Ghazala, Essaha, et Essahafa, ainsi que Riadh El Andalous et rue El Mouasalet, au gouvernorat de l’Ariana.

Ces perturbations sont dus aux travaux de réparation qui seront menés par la Steg, lesquels engendreront la mise en arrêt de la station de pompage qui approvisionne le réservoir principal de Cité El Ghazala, selon un communiqué publié mercredi, par la SONEDE.

La Société a rassuré que l’approvisionnement en eau sera rétabli le jour même, l’après-midi, après l’achèvement de travaux.

