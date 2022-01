Perturbation de l’approvisionnement en eau potable dans 5 gouvernorats dès le 11 janvier

La Société Nationale de Distribution et d’Exploitation des Eaux (SONEDE) a annoncé, vendredi, dans un communiqué, que l’arrêt d’exploitation du canal principal Medjerda-Cap Bon en raison des travaux de mise à niveau du barrage Lâaroussia et de la station de pompage à Fondouk Djedid, qui se poursuivront du 10 au 25 janvier 2022, causeront une perturbation dans l’approvisionnement en eau dans cinq gouvernorats côtiers.

- Publicité-

D’après la même source, les travaux programmés par la Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord en collaboration avec la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, causeront une pénurie de 30% en ressources hydrauliques approvisionnant le système hydrique Belli –Cap bon, Sahel et Sfax.

La SONEDE a fait savoir que cette perturbation se poursuivra, du mardi 11 janvier au mardi 25 janvier 2022.

Cette perturbation concerne notamment les délégations relevant des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia ainsi que Sakiet Ezzit, Sakiet Eddayer, Sfax ville, Sfax Sud, Sfax Ouest et Tina du gouvernorat de Sfax.

L’approvisionnement de ces régions précitées se poursuivra au cours de cette période en se basant sur les ressources hydrauliques disponibles qui couvrent 70% des besoins en eau potable, selon la SONEDE.

La distribution de l’eau potable reprendra à partir du mercredi 26 janvier 2022 après le redémarrage du canal Medjerda-Cap Bon, a ajouté la SONEDE.