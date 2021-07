Perturbation et coupure de l’eau potable jeudi à la Cité El Ghazela et ses environs

Une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, jeudi 29 juillet courant, à partir de 10h du matin, à la Cité El Ghazela, Cité Essaha, Cité Essahafa et Riadh El Andalous, a annoncé, mercredi, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede).

Cette coupure est due à des travaux de réparation engagés par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (Steg) , ce qui occasionnera un arrêt de la station de distribution de l’eau potable de la Cité El Gazela, a expliqué la Sonede dans un communiqué.

La distribution de l’eau reprendra progressivement, jeudi après-midi.