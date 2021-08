Perturbation et coupure de l’eau potable mercredi dans plusieurs zones de l’Ariana

Une perturbation et une coupure dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mercredi, à partir de 10h du matin, dans plusieurs zones de l’Ariana dont Riadh Al Andalous, la nouvelle Ariana, Charguia, El Gazella et Ariana Supérieure, a indiqué, mercredi, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede).

Cette perturbation est due à une panne survenue durant la nuit de mardi à mercredi, au niveau du canal principal qui approvisionne la ville de l’Ariana, explique la Sonede dans un communiqué.

La reprise de la distribution de l’eau se fera progressivement cette nuit à partir de 22h00.