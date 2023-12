Perturbations du trafic des lignes de métro et changements d’itinéraires des bus

Des perturbations du trafic des lignes de métro et un changement d’itinéraires des lignes de bus, outre l’arrêt de certaines dessertes du réseau ferroviaire ont été enregistrés, lundi, à cause de l’augmentation du niveau des eaux et de leurs accumulations, a annoncé la » Société des Transports de Tunis » (TRANSTU).

Cependant le trafic de la ligne de métro n° 2 et de la ligne ferroviaire Tunis-Goulette-Marsa (TGM) a été maintenu, a ajouté la même source dans un communiqué.

// Pour le réseau de métro :

– Arrêt de la ligne de métro n°6: Reprise progressive du trafic, à partir de 9h30, avec la mobilisation de bus supplémentaires pour assurer les dessertes entre la station d’interconnexion » El Montazah » et la gare de » Barcelone « .

-Arrêt de la ligne de métro n°1: Reprise progressive, à partir de 9h30.

-La ligne de métro n°4 : Trafic maintenu progressivement avec la programmation de dessertes par bus pour relier les stations » Slimane Kahia » et » Bab Saadoun « .

-La ligne de métro n°5 : Reprise progressive du trafic, à partir de 11h05 et maintien du transport par bus entre » El Intilaka » et » Bab Saadoun «

// Pour le réseau de bus :

Lignes 34, 23 et 33 (Augmentation du niveau des eaux à Sidi Hassine) : Changement partiel d’itinéraires au niveau de Sidi Hassine et maintien du trafic sur la route ceinture.

Lignes 24 et ligne 54A (Augmentations du niveau des eaux sur la route de Fouchana) et passage par la route de ceinture en direction d’El-Morouj 2.

Lignes 25 et 3710 : passage par le pont El Yassminette, au niveau de Collège El Nour

Annulation des dessertes de la ligne 9B. Les dessertes assurées par les bus au niveau de la région « Elgriaat » Sidi Madine ont été perturbées, en raison des protestations et de la colère des citoyens après une infiltration de l’eau de pluie dans leurs maisons.

L’itinéraire de la ligne 23E a été modifié de 08 h à 04 h du matin en passant devant Borj Ennour terminus au lieu de Sidi Madine pour reprendre les dessertes normalement à partir de 10 h.

Le parcours des lignes 247 et 27 a été perturbé également par des habitants de la région de Raoued plage, qui protestaient, en exprimant leur colère face à l’arrivée tardive des bus en raison de l’accumulation de l’eau de pluie sur le chemin. Les voyages ont été repris normalement à partir de 10h15 mn.

La desserte sur la ligne 10 au niveau du marché de gros a été interrompue après la fermeture de la route par les résidents du quartier pour protester contre l’accumulation de l’eau de pluie dans leurs maisons. Le trafic a repris normalement à partir de 11 heures.

Le trafic de la ligne 3710 a repris depuis le marché de gros via Boujerdka et Yesminet en adoptant son parcours normal.

- Publicité-