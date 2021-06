Pet Crystal Industrie à Gabès

Une société spécialisée dans la production des matières premières nécessaires à la fabrication des bouteilles en plastique réservées à l’eau et aux boissons gazeuses, PET CRYSTAL INDUSTRIE, vient d’entrer en exploitation, à Gabès, moyennant des investissements de l’ordre de 110 MD, a constaté le correspondant de Tap dans la région.

La société, qui emploie 150 personnes entre ingénieurs et techniciens supérieurs, est la première dans ce domaine en Afrique, d’après un responsable à la société. Sa production qui atteindra en première étape, 60 mille tonnes, est destinée à plusieurs marchés extérieurs, particulièrement l’Algérie, la Libye, le Sud de l’Europe et certains pays africains.

