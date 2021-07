Petite baisse en vue en Europe en attendant la Fed

Les principales Bourses européennes sont attendues en léger repli mardi à l’ouverture dans un climat attentiste à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et des résultats des géants technologiques américains.

D’après les contrats à terme, le CAC 40 parisien est attendu stable (-0,01%) à l’ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,26%, le FTSE à Londres de 0,21% et l’EuroStoxx 50 de 0,2%.

La Réserve fédérale va entamer dans la journée sa réunion de deux jours et les investisseurs suivront attentivement mercredi les annonces du communiqué et surtout la conférence de presse de son président, Jerome Powell, pour toute remarque relative aux achats d’actifs et à la montée de l’inflation.

Les résultats des entreprises sont à l’honneur cette semaine des deux côtés de l’Atlantique. A Wall Street, les géants Alphabet, Apple et Microsoft doivent publier leurs trimestriels après la clôture.

« Les deux prochains jours vont être monumentaux car tout le monde essaie de savoir à quel point les fondamentaux des entreprises sont solides et dans quel contexte cela se produit en termes de perspectives économiques », a déclaré Kyle Rodda, analyste chez IG Markets.